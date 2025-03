Oasport.it - Scandicci-Milano oggi in tv, A1 volley femminile 2025: orario gara-2, programma, streaming

domenica 30 marzo (ore 20.30) si gioca-2 della semifinale dei playoff scudetto di. Le lombarde si sono imposte di fronte al proprio pubblico nella partita che ha aperto la serie al meglio dei cinque incontri e cercheranno il colpaccio in trasferta per portarsi a un successo dalla qualificazione all’atto conclusivo, mentre le toscane vorranno riscattare il ko iniziale e pareggiare prontamente i conti in modo di giocarsela in maniera più convinta.Si preannuncia un incontro particolarmente avvincente tra la seconda e la terza forza della regular season di Serie A1, sulla carta la sfida dovrebbe essere particolarmente equilibrata ma in-1 le meneghine sono state decisamente più convincenti. Ricordiamo che dell’altra parte del tabellone Novara ha firmato la grande impresa, battendo Conegliano che non perdeva da addirittura 50 incontri e che sembrava lanciatissima verso il passaggio del turno.