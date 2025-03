Ravennatoday.it - Sbanda in curva e finisce con l'Apecar tra i filari nel campo

Ancora un incidente nel pomeriggio di domenica nel Ravennate, oltre a quello avvenuto sulla statale Adriatica. Attorno alle 17 a Brisighella un uomo di 57 anni, per cause in corso d'accertamento, nell'affrontare unain via Cavalieri di Vittorio Veneto ha perso il controllo dell'sulla.