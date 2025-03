Sport.quotidiano.net - Sassuolo, tutto facile con la Reggiana. Ora la promozione in serie A è a un passo

Reggio Emilia, 29 marzo 2025 – Il countdownpuò cominciare, in casa: il 5-1 rifilato questa sera alla, oltre ad acuire la crisi dei granata, significa +17 sullo Spezia e ciò vuol dire che, con una coincidenza di risultati (ko spezzino con la Samp e vittoria neroverde), laaritmetica potrebbe addirittura arrivare già domenica prossima a Palermo, o sabato 12 al Braglia contro il Modena, ed è possibile che, quando Grosso e i suoi torneranno al Mapei contro il Frosinone, a Pasquetta, la A sarà già realtà.troppo, in campo, nel derby dello scontento del tifo, e desolante il colpo d’occhio delle tribune: la protesta degli ultras granata, combinata alla solidarietà di alcuni gruppi del tifo neroverde, ha avuto l’effetto sperato; una ventina i presenti in curva ospiti, compatta ma limitata la rappresentanzanel lato nord della tribuna est.