Ilrestodelcarlino.it - "Santa Agnese, nessun tentativo di non pagare i dipendenti delle terme"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggo con stupore e profondo rammarico l’articolo intitolato "di non" che attribuisce al sottoscritto segretario generale Natascia Salsi parole pronunciate nel corso della commissione consiliare che non solo non corrispondono al vero (sarà facilmente dimostrabile dalla registrazione della seduta) ma espongono la mia persona - in un clima già fortemente teso - alla rabbia deicoinvolti. E questo è per me inaccettabile. Durante la commissione ho specificato di avere chiesto un incontro con il direttore dell’Itl per chiedere la sospensione dell’ordinanza nelle parti ancora da definire e con particolare riferimento alla stagionalità sul quale tema è uscita un’interpretazione autentica a fine anno. Sui recuperi retributivi e contributivi non potrebbe essere chiesta alcuna sospensione perchè le diffide accertative sono già state emesse dall’Ispettorato e non potrebbero essere toccate nè tanto meno sospese.