Sanità battaglia sui conti | Il Fondo nazionale non è più in grado di coprire le spese

"Martedì c’è un tavolo tecnico. Noi facciamo la politica": a dirlo la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti annunciando il primo appuntamento al Ministero delle finanze sui bilanci dellaregionale. "Nella maggior parte delle regioni, quelle che non hanno un modello prevalentemente privato, ilsanitarionon è più indile- ha aggiunto la governatrice, a margine della presentazione del candidato sindaco di Assisi per il centrosinistra - Le Regioni che non hanno le leve fiscali al massimo - ha sostenuto Proietti - stanno pensando a un bivio: o non offrono più servizi sanitari sufficienti o attuano manovre fiscali più eque possibili. E lo stanno facendo quelle amministrate dalla destra come dalla sinistra". La presidente umbra ha spiegato che al Tavolo del Mef "si ratificherà una situazione che ci vede appunto con un disavanzo.