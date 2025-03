Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese, c’è tanto da lottare. L’Imolese non va sottovalutata

Dopo tante, troppe settimane passate ad inseguire la zona playout, laè riuscita ad abbandonare gli ultimi due posti della classifica. Certo nelle cinque giornate che mancano alla fine della stagione regolare possono succedere molte cose ma almeno adesso la pressione che comporta stare in fondo alla classifica pesa sulle spalle di altre squadre. Oggi, al Macrelli, fischio di inizio alle 15, i giallorossi sono attesi da un impegno certo non semplice visto che l’avversario di turno èdi Gianni D’Amore. Come era successo anche la scorsa stagione i rossoblù di Imola nel girone di andata hanno tenuto un ritmo molto alto per poi rallentare nel ritorno, frenata che si è accentuata nelle ultime tre giornate nelle quali la squadra di D’Amore ha raccolto solo un punto. Nelle ultime dichiarazioni rilasciate, il tecnico rossoblù ha messo in evidenza di avere qualche problema di formazione, il difensore Barnabà è squalificato ma oltre a questo durante la settimana un attacco influenzale ha colpito vari elementi della rosa a sua disposizione.