Liberoquotidiano.it - Salvini lancia il suo manifesto

A una settimana dal congresso che lo confermerà segretario federale, Matteosale sul palco di Padova e parla chiaro, così che non vi siano fraintendimenti né all'interno né all'esterno della Lega. Pochi concetti ma chiari: Bruxelles, islam, centrodestra, futuro del Veneto e del Carroccio. Una sorta dipre -congressuale sciorinato davanti a una sala, quella della Fiera di Padova, gremita. Una “impresa” riuscita in passato solo a Silvio Berlusconi. Alla faccia di chi vorrebbe il Carroccio allo sbando «mentre i sondaggi ci premiano, siamo in crescita, e un motivo ci sarà», dice. Il motivo sta nel Dna della Lega: «La nostra è una storia di continuità. Di assoluta coerenza della Lega dagli anni '80 a oggi. Nel 2025 se si è autonomisti e federalisti a livelli italiano, non si può che essere sovranisti a livello europeo».