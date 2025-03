Sbircialanotizia.it - Salvini contro il kit di sopravvivenza Ue: “L’emergenza da fermare è l’invasione islamica”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Matteocommenta il kit per sopravvivere “alle prime 72 ore” in caso di attacco da parte di un Paese nemico presentato qualche giorno fa dalla Commissaria Ue per la gestione delle crisi Hadja Lahbib. “Io temo che sia figlio di un progetto, terrorizzarci”, ha detto il vicepremier intervenendo al pre-congresso della Lega a Padova. . L'articoloil kit diUe: “daislamica” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.