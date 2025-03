Anteprima24.it - Salernitana, sveglia in ritardo: 1-2 all’Arechi col Palermo; classifica thriller

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa salvezza passa per ogni giornata, enon dovrebbe essere una passeggiata per nessuno. Dopo il pareggio a Bari, e la pausa campionato, serviva dare continuità; e invece, la truppa di Breda ha collezionato un’altra sconfitta, in un campionato sempre più nero e sempre più difficile. La matematica non condanna ancora i granata, ma fintantoché le prestazioni sono queste, la retrocessione è purtroppo ad un passo per la squadra della. Questa sconfitta non escluderebbe un nuovo esonero sulla panchina dei granata.A maggior ragione se le concorrenti alla salvezza, quali la Reggiana e la Sampdoria, hanno perso malamente con Sassuolo e Frosinone; solo il Mantova ha vinto col Sudtirol, ed allunga sullaa +3 punti: 33, contro i 30 dei granata.