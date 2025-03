Inter-news.it - Runjaic provoca: «Solet potrebbe giocare anche nell’Inter!»

Leggi su Inter-news.it

Kosta, allenatore dell’Udinese,in maniera scherzosa su Sky Sport la dirigenza dell’Inter commentando il gol di Omar.GOL – Kostaprova are sul difensore seguito dalla dirigenza nerazzurra dell’Inter: «Nel primo tempo abbiamo concesso diverse occasioni da gol in contropiede e l’Inter è una delle migliori d’Europa in questo. Sommer ha avuto una buona giornata, nella ripresa abbiamo fatto bene.? Ha fatto un grande gol, è un brav’uomo e bravo calciatore. Lui può migliorare, deve farlo, ha tempo e. Non so se abbiamo avuto troppo rispetto nel primo tempo, gli abbiamo concesso però troppo. Non era facile difendere contro di loro, non abbiamo iniziato con l’energia di cui avevamo bisogno percontro l’Inter. Lucca ha avutouna grande occasione nel primo tempo.