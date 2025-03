Inter-news.it - Runjaic: «Inter, una grande squadra! Invitati a segnare»

Kosta, allenatore dell’Udinese, in conferenza stampa ha parlato della vittoria dell’per 2-1. Tra i temi toccati, anche un complimento a Yann Sommer. DIFFICOLTÀ – Kosta, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa nella pancia di San Siro al termine della sconfitta contro i nerazzurri. Queste le parole del tecnico tedesco: «Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, non siamo partiti bene perdendo tante palle facili facendo tanti errori. Quando l’ha la palla sa cosa fare, ha giocatori fantastici e che hanno esperienza. Li abbiamoa far gol, non abbiamo difeso come dovevamo. L’è unafantastica, sanno come attaccare in transizione e stasera l’hanno fatto molto bene anche a causa nostra. 2-0? Quasi impossibile rientrare in partita, ma negli spogliatoi ci siamo detti di provarci e non arrenderci.