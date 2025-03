Inter-news.it - Runjaic: «Con l’Inter si devono giocare 2 tempi! Persi tanti palloni»

, nel post partita di Inter-Udinese, ha commentato la sconfitta della sua squadra per 2-1. Prestazione a due volti dei suoi.LETTURE SBAGLIATE – A DAZN, Kostaha commentato la sconfitta dell'Udinese controa San Siro. Il tecnico tedesco bacchetta i suoi per i troppi errori individuali: «Percontrodobbiamo fare duedi ottimo livello e non uno. Non siamo stati bravi nel primo tempo, nello spogliatoio ci siamo guardati e abbiamo detto di dover fare meglio. Vado sugli errori individuali, nel primo tempo abbiamo perso 10-12e nei gol delci sono state lettura sbagliate. Vogliamo raggiungere quota 50 punti,pensano che l'Udinese sia salva e non abbia più motivazioni, invece no. Vogliamo ancorae migliorarci nel gioco».