Internews24.com - Runjaic a Sky: «Loro tra le migliori in Europa in transizione, nel primo tempo non ero soddisfatto! Solet potrebbe giocare anche nell’Inter ma non è ancora…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl tecnico dell’Udinese, Kosta, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro l’Inter di InzaghiNel corso del postpartita di Inter Udinese, il tecnico dei friulani, Kosta, si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta rimediata dalla propria squadra per 2 a 1 nel match valevole per il 30° turno di Serie A.SUL MATCH – «Nelabbiamo concesso gol facili: l’Inter è una dellesquadre ininma non ero. Poi Sommer nel secondoha avuto una buona giornata»SU– «E’ un grande uomo e un grande giocatore: non è ancora al livello top, può migliorare. Ma(ride, ndr)»TROPPO RISPETTO PER L’INTER? – «Non lo so se è stato quello o poca qualità: abbiamo perso palloni troppo facilmente.