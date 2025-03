Oasport.it - Rugby, Serie A élite 2025: il Valorugby batte le Fiamme Oro e “vede” i playoff

Leggi su Oasport.it

Si è conclusa la sedicesima e terzultima giornata della regular season della2024-dimaschile con i posticipi domenicali che hanno visto lo spareggiotra ValoEmilia eOro, mentre l’altra sfida ha visto in campo il Colorno che ospitava il Rovigo. Ecco come è andata.Finisce 27-22 lo scontro diretto tra ValoEmilia eOro, con gli emiliani che si portano a casa 4 punti e leche conquistano il bonus difensivo. Polizia di Stato che interrompe ladi quattro risultati utili consecutivi in campionato e torna da Reggio Emilia con in dote il punto di bonus difensivo per restare agganciate alla zona, ora distante tre punti. Passano al Maini di Colorno i Bersaglieri di Rovigo che consolidano la seconda posizione e si portano a soli 2 punti dalla capolista Viadana che ieri ha subito la seconda battuta d’arresto consecutiva al Memo Geremia di Padova.