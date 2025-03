Lanazione.it - Rugby: i Cavalieri cadono contro Parabiago (45-26), ma limitano i danni

Prato, 30 marzo 2025 - Capitan Puglia ha illuso a un certo punto della contesa, firmando il sorpasso con un piazzato. Alla fine però è stato ila prevalere, vincendo per 45-26 nel terzultimo match del campionato di Serie A. IUnion sono comunque tornati a casa con un punto, mantenendo l'ottavo posto nel girone 1 di campionato. Per la salvezza servirà però vincere o fare comunque più punti di Avezzano nelle prossime due gare.: Grassi N., Vitale (40’ Lardini), Paz (54’ Schlecht), Hala, Moioli, Silva S. (72’ Zanotti), Grassi F., Cronje, Nadali (58’ Ferrazzi), Messori (67’ Ferioli), Toninelli, Caila (Cap) (45’ Mariani), Divis (45’ Zecchini), Cornejo, Catalano (40’ Antonini) All. Porrino.UNION: Magni, Fondi, Marioni (43’ Giudoreni), Pancini, Castellana, Puglia , Renzoni (54’ Bencini), Facchini (40’ Conigli), Righini (70’ Marini), Dalla Porta, Casciello, Ciampolini (62’ Mardegan), Sassi (62’ Dardi), Scuccimarra, Sansone (50’ Rudalli) All.