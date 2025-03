Oasport.it - Rugby 7 femminile, Nuova Zelanda vincente a Hong Kong

Leggi su Oasport.it

Si è disputata ala quarta tappa dell’Hbsc Svns 2025, il tour mondiale dia sette con una tre giorni di partite che non ha regalato grandi sorprese, con le migliori che hanno fatto il vuoto alle loro spalle. Ma andiamo con ordine.Nella fase a gironi niente colpi di scena nella pool A, dove ladomina con tre vittorie su tre match, seguita dagli USA, che precedono Brasile e Cina. Anche nella pool B niente di clamoroso, con la Francia che fa tre su tre, precedendo delle ottime Fiji, che chiudono davanti a Gran Bretagna e a una deludente Irlanda. Nella pool C, infine, punteggio pieno per l’Australia, che chiude davanti a Canada, Giappone e una brutta Spagna.Nei quarti di finale tutto secondo pronostico, con il Canada che supera le Fiji per 26-17, mentre ladomina il Brasile con un secco 31-7.