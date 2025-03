Lanazione.it - “Rubati a me i due camion per l’assalto al portavalori”. Il furto 5 mesi fa a Siena

, 30 marzo 2025 – “Come mi sono accorto che i miei furgoni erano quelli usati peralnel Livornese? Mi sono svegliato stamattina (ieri, ndr) trovando tanti messaggi nel cellulare. ’Ma sono tuoi i van?’ ’C’erano i cavalli’”, spiega Alessandro De Romanis. Contradaiolo della Torre, alo conoscono tutti. Non solo perché nel 2011 si era laureato campione italiano di monta da lavoro, una disciplina che nasce come riproposizione, sotto le vesti di sport equestre, della pratica e della cultura del lavoro a cavallo per il governo e lo spostamento del bestiame, con radici profonde nella vicina Maremma. Ma anche perché quando ci sono corse o manifestazioni equestri trasporta gli animali alle manifestazioni. Andiamo per ordine: quando sono statii due furgoni? “Il 31 ottobre scorso.