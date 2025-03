Sololaroma.it - Roma, vittoria pesante a Lecce: la corsa all’Europa continua

Dal 16 dicembre 2024, laaveva mantenuto un ruolino di marcia perfetto contro le squadre che occupano posizioni inferiori in classifica: 9 partite, 9 vittorie, di cui 4 in trasferta. Un trend che ha permesso ai giallorossi di rilanciarsi nella lotta per l’Europa, con successi ottenuti in modi diversi: goleade, rimonte, vittorie di misura o gestioni controllate del vantaggio.Quello che mancava era un trionfo ottenuto nel finale, ma al Via del Mare è arrivato proprio nel momento in cui il pareggio sembrava ormai inevitabile. A decidere la sfida contro ilè stato il solito Artem Dovbyk, autore dell’ennesimo gol da tre punti, che ha portato a 10 la striscia di successi consecutivi contro squadre di bassa classifica., punti pesanti per laeuropeaCon questa, lasale a 52 punti, gli stessi ottenuti dopo 30 giornate nella sstagione, quando, ironia del destino, il trentesimo match fu proprio unconcluso 0-0 per la mancanza di una giocata decisiva come quella di Dovbyk.