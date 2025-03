Sololaroma.it - Roma, terzo 1-0 consecutivo in Serie A: Ranieri sorride

La settimana si è conclusa nel migliore dei modi per la. I giallorossi hanno infatti vinto per 1-0 con il Lecce in trasferta al rientro dalla sosta Nazionali, rispondendo con decisione alle concorrenti per il 4° posto. L’ultima posizione valida per la Champions League rimane ampiamente alla portata, con le ultime 8 gare di campionato che risulteranno quindi determinanti. I capitolini avranno modo di ricaricare le pile e preparare nel migliore dei modi la prossima partita con la Juventus, in programma domenica 6 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro una diretta concorrente per la Coppa Campioni.Claudioè consapevole che tanto, se non tutto, dell’approdo nella massima competizione europea passerà dalla sfida con i bianconeri, usciti vincitori dall’ultimo turno di campionato.