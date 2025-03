Romadailynews.it - Roma, sospese tre licenze a strutture ricettive. A Velletri chiuso un bar ritrovo di pregiudicati

Leggi su Romadailynews.it

Provvedimenti del Questore dopo i controlli della Polizia tra la Capitale e i Castellini.– Tredella Capitale sono state colpite da provvedimenti di sospensione della licenza, mentre un bar diè statoper dieci giorni.Le misure rientrano nell’ambito di un’operazione di controllo condotta dalla Questura di, finalizzata a monitorare la presenza di soggetti pericolosi oin esercizi pubblici e ricettivi.In via Rattazzi, nel centro di, è stata disposta la cessazione immediata dell’attività per una struttura gestita da due cittadini del Bangladesh, che avevano accorpato illegalmente due affittacamere trasformandole di fatto in un albergo, senza le dovute autorizzazioni.In Viale dello Scalo di San Lorenzo, gli agenti del Commissariato hanno rilevato la presenza di ospiti non registrati nel portale “Alloggiati Web” in duediverse.