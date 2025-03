Rompipallone.it - Roma, Ranieri svela nuovi indizi sul prossimo tecnico: “Lo prometto”

Leggi su Rompipallone.it

sul futuro della panchina giallorossa della prossima stagioneLadi Claudiocontinua ad innalzare il suo jackpot andando a segno anche nella trasferta di Via del Mare, collezionando l’ennesima vittoria che spinge i giallorossi a quota 52 ed ad un passo dalla Juventus in quinta posizione. Una mentalità che potrebbe costituire un valido mezzo per raggiungere anche la qualificazione in Champions League, che a questo punto non risulta essere più un traguardo irraggiungibile. Allo stesso tempo però la squadra della Capitale, specialmente nell’ultimo periodo, sta lavorando duramente per delinare il futuro della panchina giallorossa della prossima stagione. Durante la conferenza stampa post partita Claudiohato deisul