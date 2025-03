Sololaroma.it - Roma, Juventus nel mirino: Soulé affronta il suo passato

La vittoria per 1-0 con il Lecce ha dato ulteriore fiducia alla. I giallorossi hanno disputato una prova convincente difensivamente, espugnando un campo ostico come il Via del Mare grazie alla rete di Artem Dovbyk. L’obiettivo è quello di raggiungere il 4° posto che dista solo quattro punti, con la qualificazione alla prossima Champions League che è diventata un traguardo alla portata. I capitolini avranno modo di ricaricare le pile e preparare nel migliore dei modi la prossima gara con la, in programma domenica 6 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. I bianconeri sembrano aver ritrovato la retta via, grazie alla cura di Igor Tudor, e Claudio Ranieri è consapevole che serva mettere a referto la miglior prestazione stagionale. Il coach di Testaccio starebbe delineando il suo scacchiere titolare, con uno sguardo che va necessariamente all’attacco.