Roma, fiaccolata per la Palestina mercoledì in piazza del Campidoglio

Associazioni e sindacati inil 2 aprile per chiedere pace, diritti e fine delle ostilità in Medio Oriente.– Unaper tenere alta l’attenzione sulla crisi in Medio Oriente si terrà2 aprile, alle ore 18, indel. L’iniziativa, organizzata da diverse associazioni e sindacati, rientra in una più ampia mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil e rivolta al mondo associativo e agli enti locali, sui temi del lavoro, della pace, dei diritti e dell’ambiente.A promuovere la manifestazione sono, tra gli altri, l’Anpi Coordinamento provinciale di, Cgile Lazio, Libera, la Rete dei Numeri Pari, la Rete degli Studenti Medi del Lazio, Sinistra Universitaria Sapienza e l’Unione degli Universitari.In una nota congiunta, le realtà promotrici denunciano “gli eccidi contro la popolazione palestinese e la sottrazione delle loro terre”, chiedendo l’intervento del Consiglio di sicurezza dell’Onu e dei governi internazionali affinché il governo israeliano guidato da Netanyahu “si fermi”.