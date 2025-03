Sololaroma.it - Roma Femminile, Spugna: “Fondamentale vincere dopo la brutta partita con il Milan”

Leggi su Sololaroma.it

Torna a sorridere la, che ieri si è imposta per 2-0 sulla Fiorentina grazie alle reti di Pandini e Minami, salendo così al secondo posto in attesa della sfida tra Juventus ed Inter. Molto soddisfatto della prova delle sue ragazze il tecnico, che ai canali ufficiali del club giallorosso si è così espresso: “Vittoriaper la corsa Champions, ma molto importante perché abbiamo fatto una grande prestazione.lacon il, oggi c’era bisogno di fare una grande gara e così è stato“.Sull’aggressività della squadra: “In settimana avevamo parlato di questo. Siamo una squadra che deve per forza difendere in avanti, deve essere aggressiva e oggi si sono viste tante volte le nostre due centrali Linari e Minami andare a difendere addirittura fino all’area avversaria.