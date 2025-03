Romadailynews.it - Roma, blitz antidroga nei quartieri est: 9 arresti per spaccio

Cocaina, crack e hashish sequestrati tra Tor Sapienza, Cinecittà, Centocelle e Torre Maura. Coinvolto anche un minorenne.– Maxi operazionedei Carabinieri della compagnia diCasilina neidel quadrante est della Capitale. In pochi giorni, nove persone sono state arrestate in flagranza per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto in coordinamento con la Procura della Repubblica di.A Tor Sapienza, in viale Giorgio Morandi, i Carabinieri hanno fermato una coppia dini, di 73 e 67 anni, all’interno di un’auto in sosta. La perquisizione personale e domiciliare ha portato al sequestro di 325 dosi tra crack e cocaina per 127 grammi totali, tre panetti di hashish da 300 grammi e 655 euro in contanti.A Cinecittà, in via Carlo Fadda, unno di 22 anni è stato trovato in possesso di 69 grammi di cocaina, materiali per il confezionamento e 210 euro.