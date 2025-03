Tg24.sky.it - Roma, ancora grave il 16enne accoltellato a Frascati. Arrestato un coetaneo

C’è un arresto per l’accoltellamento di unavvenuto ieri sera nel centro di, vicino. Si tratta di undella vittima. Il presunto autore del gesto è stato bloccato nella notte da carabinieri e polizia. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori l'accoltellamento è avvenuto al culmine di una lite tra i due minorenni che si conoscevano. Intanto, ilferito è ricoverato in ospedale in condizionicritiche.