Roby Facchinetti, a Verissimo racconta la rapina subita: "La pistola alla gola per 40 minuti"

Sono trascorsi ormai due anni, eppure la paura è ancora viva e paralizzante., leader dei Pooh, e la moglie Giovanna Lorenzi, sono stati vittime di unaa mano armata nella loro abitazione. Il cantante ha rivissuto quei terribili momenti, e i brutti ricordi che ancora lo tormentano, durante la puntata di domenica 30 marzo di.Ala paura diOspite di Silvia Toffanin aè tornato a parlare della terribile esperienza che, assiememoglie Giovanna Lorenzi, ha subito due anni fa. Una sera come tante, due delinquenti si sono introdotti nella loro casa armati: “Abbiamo passato i tre quarti d’ora più brutti della nostra vita. Non entro nei dettagli perché non ce la faccio, ma ho avuto per tutto il tempo lapuntata” ha confidato, con un nodo nel petto, il cantante 80enne.