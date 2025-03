Superguidatv.it - Roby Facchinetti a Verissimo: il racconto dell’arrivo dei ladri nella villa | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

ha raccontato, per la prima volta, cosa è accaduto quando dei malviventi sono entratisuae hanno messo a rischio la sua vita e quella dei suoi cari. Con una pistola alla gola per molto tempo,ha cercato di soddisfare ogni loro richiesta. Stava per condurli al piano di sotto dalla figlia e dai nipoti quando la moglie è svenuta e, credendo che si stesse mettendo male, sono scappati. Ecco ilcon l’intervista integrale.