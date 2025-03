Metropolitanmagazine.it - Roberto Vecchioni, chi è l’ex e prima moglie Irene Bozzi: “Così ho scoperto che mi tradiva”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

dell’attuale matrimonio con Daria Colombo,è stato sposato conha raccontato di averdei tradimenti mentre si trovata in Toscana: “Ero sulle colline intorno a Scandicci con la mia, ndr), quando hoche mi, e il matrimonio è finito” ha raccontato in una intervista concessa al Corriere della sera il cantante e vincitore del Festival di Sanremo 2011.«Eravamo a Firenze – ha raccontatoal Corriere -, e la mia exmi lasciò da solo per raggiungere il suo amante in albergo. Lo intuii, glielo chiesi. Mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo, pensai che era stato tutto finto. Con il tempo ho capito che l’amore non finisce mai. È soltanto incarnato da un altro volto». In seguito alla scoperta del tradimento la coppia si è separata, ma l’affetto – nel tempo – è rimasto.