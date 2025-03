Lanazione.it - Ristoranti a Prato, chi apre e chi chiude: ecco la mappa

, 30 marzo 2025 – Qualcosa scricchiola nel modello di unatutta da bere e mangiare che ormai sta diventando predominante nel salotto buono dentro le mura. Per carità, niente a che vedere con il ‘mangificio’ fiorentino che ha segnato il sorpasso sulle botteghe storiche nel capoluogo gigliato ma il rischio è che s’imbocchi quella strada. Perde colpi la ristorazione classica a favore di un cibo sempre più ‘mordi e fuggi’. Serate a suon di calici e taglieri, panini e bruschette alla portata di tutte le tasche. Via Settesoldi docet. Qui fervono i lavori edili per la ghiotta apertura che farà la gioia di amanti di pizze e schiacciatine nel cuore della notte: al civico 32 è atteso lo sbarco del forno “Mastrella” di Agliana, un’istituzione ultraquarantennale per tanti pratesi attirati dall’inconfondibile striscia di pizza tanto da spingersi fuori confine.