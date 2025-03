Quifinanza.it - Risparmio gestito: patrimonio su nuovo massimo di 2.538 miliardi

Continua a crescere ildel, raggiungendo un valore di 2.538di euro a fine febbraio 2025, rispetto ai quasi 2.530del mese precedente. L’aumento è stato supportato da un effetto performance positivo, pari a +0,2% e da una raccolta netta di +802 mln euro. E’ quanto emerge dai dati preliminari della mappa mensile pubblicati da Assogestioni.Raccolta in netta frenataLa raccolta nel mese di febbraio risulta in netta frenata attestandosi a +802 milioni di euro, a fronte dei quasi 2,3di afflussi registrati a gennaio, per un totale dei primi due mesi dell’anno che si attesta poco oltre i 3di euro.Rallenta, in particolare, la raccolta dei fondi aperti, che risulta pari a circa 1a fronte di quasi 1,6di gennaio, peer un totale da inizio anno di 2,6