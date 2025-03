Lanazione.it - Riscattati Robur! E’ assalto al Figline. Magrini chiede attenzione e velocità

Leggi su Lanazione.it

Brucia, al tecnico bianconero Lamberto(nella foto), la sconfitta di Foligno. Oggi, con il, la chance di archiviare la pratica. "Questa squadra ci tiene a fare bene – dice il mister –, ha sempre lavorato con grande applicazione, si allena con passione. Ma nel calcio ci sono momenti buoni e meno buoni. Non mi sarei aspettato una sconfitta, domenica. Abbiamo commesso due errori e li abbiamo pagati. Nel reparto difensivo abbiamo sofferto più che in altre partite, ma è anche vero che durante la settimana qualche ragazzo, come Biancon, ha avuto la febbre alta. Fino a domenica, nel girone di ritorno, avevamo perso solo a Livorno". E se non fosse stato annullato il gol regolare di Semprini, la gara avrebbe preso forse un’altra direzione. "Fosse stato soltanto quello – sospira–.