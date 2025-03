Quotidiano.net - Ripuliva la tomba di famiglia dai rami. “Così ha innescato l’incendio più vasto di sempre”

Seul, 30 marzo 2025 – Quasi cinquanta mila ettari bruciati, decine di migliaia di evacuati, 30 morti almeno. A innescare tutto questo potrebbe essere stato il gesto sconsiderato di una sola persona. Nella contea sud-orientale di Uiseong, in Corea del Sud, la polizia ha arrestato un uomo di 56 anni sospettato di aver causatopiùmai registrato nel Paese. Avrebbe appiccato il fuoco mentre si prendeva cura delladi, un’azione che farebbe parte di un rito ancestrale praticato per omaggiare i defunti. L’iniziale rogo sarebbe stato poi alimentato dai forti venti e dalle condizioni di estrema siccità fino a generale il disastro. Gli investigatori stanno mettendo insieme le prove che per ora si ridurrebbero alla testimonianza della figlia del sospettato, di cui non è stato fatto il nome.