Rifiuta le nozze forzate e viene segregata per un anno in casa | indagati i genitori e il fratello maggiore

Volevano costringere la figlia minorenne a un matrimonio forzato in Pakistan, ma la ragazza ha trovato il coraggio di chiedere aiuto a un’insegnante, che aveva notato dei segnali di sconforto e infelicità, facendo scattare un’indagine che ha portato all’iscrizione nel registro deglideie del. Le accuse sono: maltrattamenti in famiglia aggravati e tentata induzione al matrimonio.Il caso, riportato dal Corriere Salentino, si è verificato in un paese della provincia di Lecce. La giovane, su disposizione della procura per i minorenni, è stata trasferita in una comunità protetta e ascoltata in incidente probatorio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la famiglia aveva pianificato il rientro della ragazza in Pakistan per farle sposare un connazionale, ma lei si è opposta, anche perché aveva trovato un legame affettivo con un ragazzo in Italia.