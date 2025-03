Justcalcio.com - ‘Ricordo la prima volta che ero in abbinamento della giornata, ho avuto uno scioccante assoluto. Quando sono arrivato a casa, mi sono anche tirato fuori dalla mia famiglia! ‘ Gary Lineker racconta a quattrofourtwo del suo sfortunato inizio di vita allo spettacolo di punta

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:sta partendo Partita A maggio, dopo 26 anni come presentatore dello, ma la suaesperienza nel programma è andata molto male.inizialmente divenne un esperto dopo il pensionamento come giocatore,di acquisire esperienza come presentatore e entrare nei panni di Des Lynamla leggenda si trasferì su ITV nel 1999.Durante i suoi giorni di gioco, aveva segnato gol a bizzeffe durante il programma con Leicester City, Everton e Tottenham Hotspur.rivela un terribile avvio(Credito immagine: BBC)In una chat esclusiva conè stato chiesto se aveva un primo ricordo di guardare Partita da bambino.“Dio, è una domanda difficile . sai quanto tempo fa daero un bambino?” ridacchiò il 64enne nella tipica moda autoironica.