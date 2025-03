Quotidiano.net - Riarmo e cittadinanza, tra Lega-Forza Italia cresce la tensione

Leggi su Quotidiano.net

?????? ?Roma, 30 marzo 2025 – Lo scontro c’è, l’argomento del contendere un po’ meno. Per tre giorni Antonio Tajani è riuscito a contenere l’ira di fronte alle intemerate di Matteo Salvini. Ieri non ce l’ha fatta più: laaveva appena comunicato che avrebbe proposto al gruppo dei Patrioti in Europa un’iniziativa per costringere Ursula von der Leyen a rivedere il piano dida 800 miliardi. BOLOGNA. Incontro elettorale a sostegno della candidatura di Elena Ugolini alla presidenza della Regione. Presenti il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, leader nazionali e locali dei partiti della coalizione di centrodestra, Elena Ugolini. “Non servono nè maxi investimenti nè un piano nato già morto”, la chiosa del Capitano.