Residente generoso dona un pullmino agli anziani della Rsa

La generosità di undi Grosio, Emilio Pruneri, scomparso anni fa (econsorte), ha consentito alla Rsa locale Fondazione Visconti Venosta l’acquisto di unper il trasporto degli ospiticasa di riposo valtellinese. Un contributo fondamentale per migliorare la qualitàvita degli. Grazie alla cospicua cifra è stato possibile comperare anche un berlingo per l’Auser di Tirano dal costo di circa 50mila euro a servizio delle persone fragili. Un esempio concreto di sostegno alla comunità. La cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità grosine, dei cugini dei benefattori e di molti residenti si è svolta nel pomerigio di ieri in Villa Visconti Venosta. "Siamo molto grati per questo gesto nobile di grandissimo altruismo. Un dono prezioso per glinostra rsa" ha dichiarato Gian Antonio Pini, sindaco di Grosio.