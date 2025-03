Ilnapolista.it - Repubblica sul futuro di Conte: “È in una posizione di privilegio, può scegliere”

Sull’edizione napoletana di, Antonio Corbo parla deldia Napoli. Dopo il Milan e le altre ultime partite di campionato, il tecnico dovrà parlare con De Laurentiis. Per il momento è normale e anche giusto che dia risposte “di garbo e di attesa”.Leggi anche: A domanda sulha risposto che dobbiamo essere concentrati sul presenteA giugno De Laurentiis ha lasciato la scena a, a gennaio la situazione è cambiataScrive Corbo:Ma un’altra domanda prevale da quel mezzogiorno senza fuoco, senza gol e senza cuore del 16 marzo a Venezia. Riguarda Antonio, l’uomo del grande rilancio, perché il popolo del Napoli si chiede se proprioabbia ancora voglia e interesse ad allenare una squadra irresistibile fino a gennaio, in blackout a febbraio, quasi non rispondesse più ai comandi del suo frenetico pilota.