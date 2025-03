Napolipiu.com - Repubblica: “Sogno scudetto e amarcord. Gran galà tra Napoli e Milan”

: “tra”">È l’ultimo big match della stagione al Maradona e i biglietti sono andati esauriti da oltre una settimana. Atmosfera elettrica a Fuorigrotta, dove questa sera (calcio d’inizio alle 20.45) andrà in scena, una sfida dal fascino eterno, tra storia, ricordi e ambizioni ancora tutte da conquistare.Come racconta Marco Azzi su, sarà il decimo sold out stagionale per lo stadio partenopeo: oltre 50 mila spettatori coloreranno gli spalti, pronti a spingere gli azzurri in quella che per Antonio Conte rappresenta la prima delle nove “finali” verso lo. Prima del fischio iniziale verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Diego De Vivo, il giovane calciatore scomparso in settimana.