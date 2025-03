Panorama.it - Renzo De Felice, lo storico cancellato

Cinquant’anni fa, nel 1975,Demise a soqquadro la ricerca storica e non solo con l’Intervista sul fascismo, a cura di Michael Arthur Ledeen, che fu considerata una «pugnalata» revisionista all’Italia antifascista nata dalla Resistenza. Ora è uscita dall’editore Nino Aragno una biografia di Dedi un suo noto allievo, Francesco Perfetti (Per una storia senza pregiudizi. Il realismodiDe). Scorre in queste pagine la sua vita: i suoi tormentati studi liceali, più volte rimandato e poi bocciato due volte agli esami di maturità, i suoi passaggi da Giurisprudenza a Filosofia, la sua iscrizione al Partito comunista italiano, la sua predilezione per Lev Trotskii e il suo pacifismo militante. Poi l’incontro con la storia e con due grandi storici, Federico Chabod e soprattutto Delio Cantimori, già fascista e germanista, poi diventato «patriarca della storiografia marxista».