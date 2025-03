Game-experience.it - Remedy Entertainment di Alan Wake 2 svela la differenza tra i gioco tripla A e doppia A

Quando si parla di videogiochi, spesso si sente parlare di titoli “A” (AAA) e “A” (AA), ma cosa significano esattamente questi termini? Recentemente, Thomas Puha di, lo studio dietro2 e Control, ha fornito una spiegazione chiara su questa distinzione. Secondo lui, laprincipale è legata al budget di sviluppo, alla grandezza del team e alla quantità di contenuti e funzionalità disponibili al lancio.ha usato questo criterio per classificare2 come un titolo AAA e il loro prossimo sparatutto multiplayer, FBC: Firebreak, come un AA.UnAAA come2 ha un budget più elevato, un team più grande e una produzione più complessa. Questo si traduce in elementi comeggi in più lingue, numerose cutscene cinematiche e una maggiore varietà di contenuti.