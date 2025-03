Lapresse.it - Regno Unito: principe Harry accusato di bullismo da presidente ong da lui fondata

Ilè statodi “molestie esu larga scala” dalla dottoressa Sophie Chandauka,dell’ente di beneficenza Sentebale fondato proprio dal Duca di Sussex, dopo che lui e molti altri hanno lasciato l’organizzazione all’inizio di questa settimana. Chandauka ha detto a Trevor Phillips su Sky News: “L’unica ragione per cui sono qui è perché a un certo punto martedì, ilha autorizzato la diffusione di una notizia dannosa al mondo esterno senza informare me, i miei direttori nazionali o il mio direttore esecutivo. Questo è un esempio di molestie esu larga scala”. Martedì infatti, ilsi è dimesso da patron dell’ente benefico, rilasciando una dichiarazione congiunta con il co-fondatore dell’ong, ilSeeiso del Lesotho, in cui sostiene che erano stati costretti a dimettersi “in sostegno e solidarietà con” il consiglio di amministrazione che si era dimesso, a causa di una disputa con Chandauka.