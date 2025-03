Anticipazionitv.it - Registrazione 30 Marzo 2025, cavaliere lascia Uomini e Donne: in studio tre ballerini di Amici

Ladidel 30, come rivelato dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ha portato numerose novità per il trono over e per il parterre maschile. Tra addii imprevisti, conoscenze che si interrompono e una sfida di ballo tutta da ridere, non sono mancati i colpi di scena. Maria De Filippi ha inoltre chiamato intreprofessionisti di. scopriamo perchè e chi sono.anticipazioni, Vincenzo e Agnese: fine della conoscenza e addioProtagonista dellaè stato Vincenzo La Scala, che ha annunciato di volerre il programma dopo l’interruzione della conoscenza con Agnese De Pasquale. Ilaveva fatto ritorno inproprio per approfondire con lei, ma davanti alla decisione di chiudere, ha preferito non restare nel parterre.