Ilgazzettino.it - Regione, la partita è apertissima. Zaia: «Il limite ai mandati? È come dare degli idioti agli elettori, un blocco inaccettabile»

Leggi su Ilgazzettino.it

PADOVA - Le agenzie di stampa non hanno ancora battuto l?ultima rilevazione sul gradimento dei governatori, ma in Fiera a Padova la platea non ha dubbi: «Luca numero uno»,.