Lecceprima.it - Regionali, prosegue conferenza programmatica Pd. FdI, nuovo segretario a Lecce

Leggi su Lecceprima.it

– Lenel mirino come appuntamento politico più importante dei prossimi mesi in Puglia e i partiti cercano di non arrivare impreparati alla sfida elettorale che segnerà il destino dei prossimi cinque anni di governo.Il Partito Democratico da qualche settimana ha intrapreso il.