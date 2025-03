Regionali in Campania Cirielli | Io candidato? Disponibile ma decideranno i leader

Leggi su Ildenaro.it

“Il fatto che da Fratelli d’Italia abbiano indicato il mio nome non è una novità, da molti mesi il coordinatore Iannone mi aveva chiesto la disponibilità e io l’avevo data, e la base del partito e la classe dirigente aveva ritenuto che potessi essere quello con maggiore visibilità ed esperienza amministrativa avendo fatto anche il presidente della Provincia, avendo qualche legislatura più degli altri sulle spalle. Peraltro abbiamo fatto una valutazione con gli altri coordinatoriMartusciello e Zinzi di indicare questi tre nomi per il territorio, lavorare sul programma e aspettare un’eventuale disponibilità dei nostrinazionali in un quadro nazionale per vedere quale dei partiti potesse indicare il. Non cambia niente rispetto a prima”. Così Edmondo, viceministro degli Esteri, a Napoli per la festa del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, su una sua candidatura per il centrodestra alle elezioniin