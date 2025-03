Anteprima24.it - Regionali, Guarino (Noi Moderati): “Centrodestra pronto a cogliere sfida con proposte serie per giovani ed economia”

Tempo di lettura: < 1 minuto“In Regione Campania c’è bisogno di cambiare marcia, c’è bisogno di uomini coraggiosi che accettino questa. C’è bisogno che iltorni a governare la Regione Campania per dare quelle risposte ai problemi dei cittadini che il centrosinistra non riesce a dare perché non vuole darle”. Con queste parole l’avvocato Riccardo, coordinatore provinciale a Napoli per Noi, è intervenuto sul palco di “Aura Neapolis”, la prima festa di Fratelli d’Italia a Napoli in corso alla Rotonda Diaz. “A Napoli e in Campania le amministrazioni di riferimento, entrambe di centrosinistra, non solo non offrono soluzioni concrete ai bisogni dei cittadini ma non riescono neanche a dialogare tra di loro – ha insistito-. Lo stadio San Paolo è emblematico di questo cortocircuito tutto interno a una stessa forza politica.