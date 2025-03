Anteprima24.it - Regionali, Donzelli lancia Cirielli: “Risorsa eccezionale per la guida della Regione”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Parleremo con gli alleati ed esprimeremo il migliore candidato per governare questa. Lo faremo insieme senza pensare alle bandierine. A sinistra per indicare il presidenteCampania vedo tante divisioni, non aggiungeremo le nostre”. Così Giovanni, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, rispondendo a una domanda sul candidato del centrodestra alla presidenzaCampania. “Sicuramente noi abbiamo dirigenti che sarebbero capacissimi di fare il presidenteCampania molto meglio di chi lo fa attualmente”, ha aggiunto. E a chi gli ha sottoposto il nome di Edmondo, da diverse settimane indicato come il possibile candidato,ha risposto: “in Campania è il nostro dirigente apicale.