Notizie.com - Regali con bonifico a un parente: quali sono i limiti e come evitare problemi col Fisco

Leggi su Notizie.com

tra i parenti consoggetti a controlli fiscali? Esistono alcune regole, eccole tutte.cona uncol– notizie.comNegli ultimi anniaumentati i controlli fiscali per combattere il fenomeno dei soldi a nero, strettamente correlato anche al riciclaggio di grandi proventi provenienti dalle attività illecite, incluse quelle della criminalità organizzata. L’altro obiettivo ovviamente, è abbattere un altro problema dell’Italia: quello del lavoro non contrattualizzato.Le regole anti-nerodiventate più stringenti, soprattutto quando si tratta di ingenti cifre di denaro. Questo ha portato le persone ad essere molto più oculate nell’eseguire transazioni. Una delle domande più frequenti riguarda i bonifici in uscita e in entrata sui conti correnti che non provengono da attività lavorative tracciate, ma dada parte di familiari e amici.