Razzia di uova di Pasqua, blitz notturno al supermercato

Empoli, 30 marzo 2025 – Ladri golosi? Sicuramente amanti del cioccolato. Sì perché coloro che venerdì sera si sono intrufolati nel magazzino del punto vendita Conad di via Ponzano a Empoli hanno puntato proprio a quello. Ne hanno fatto una bella scorta e se la sono data a gambe levate. Nel piazzale retrostante ilerano state stoccate ledi cioccolato pronte per essere sistemate sugli scaffali in vista delle festivitàli. Intorno alle 22.30, due individui – è quanto rivelano le immagini della videosorveglianza del negozio – sono riusciti a scavalcare il cancello e ad accedere all’area interna. Una volta violata la proprietà privata è immediatamente scattato l’allarme. I due malviventi, tuttavia, hanno fatto in tempo ad arraffare diversedi cioccolato e a fuggire via, facendo perdere le loro tracce.